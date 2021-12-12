Прокуратура проверит челябинский завод после флэшмоба рабочих

Рабочие жаловались на обеспечение средствами индивидуальной защиты Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Прокуратура начала проверку предприятия «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске после жалоб рабочих на проблемы с поставкой спецодежды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, проверяется соблюдение законодательства в сфере охраны труда в части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

«Мероприятия по проверке начались 13 декабря. Проверяется информация, озвученная в СМИ. Проверку проводит прокуратура Тракторозаводского района. Мероприятия по проверке начались 13 декабря», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Ранее на youtube-канале федерации профсоюзов Челябинской области опубликовали видео, в котором рабочие «ЧТЗ-Уралтрак» показывают, в какой одежде им приходится работать. По словам председателя профкома ЧТЗ Олега Косых, за 2021 год рабочим выдали всего 25% средств защиты от нормы.