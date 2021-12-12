12 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Прокуратура проверит челябинский завод после флэшмоба рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иннопром-2015. Екатеринбург, чтз, уралтрак
Рабочие жаловались на обеспечение средствами индивидуальной защиты Фото:

Прокуратура начала проверку предприятия «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске после жалоб рабочих на проблемы с поставкой спецодежды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, проверяется соблюдение законодательства в сфере охраны труда в части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

«Мероприятия по проверке начались 13 декабря. Проверяется информация, озвученная в СМИ. Проверку проводит прокуратура Тракторозаводского района. Мероприятия по проверке начались 13 декабря», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Ранее на youtube-канале федерации профсоюзов Челябинской области опубликовали видео, в котором рабочие «ЧТЗ-Уралтрак» показывают, в какой одежде им приходится работать. По словам председателя профкома ЧТЗ Олега Косых, за 2021 год рабочим выдали всего 25% средств защиты от нормы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прокуратура начала проверку предприятия «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске после жалоб рабочих на проблемы с поставкой спецодежды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, проверяется соблюдение законодательства в сфере охраны труда в части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. «Мероприятия по проверке начались 13 декабря. Проверяется информация, озвученная в СМИ. Проверку проводит прокуратура Тракторозаводского района. Мероприятия по проверке начались 13 декабря», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Ранее на youtube-канале федерации профсоюзов Челябинской области опубликовали видео, в котором рабочие «ЧТЗ-Уралтрак» показывают, в какой одежде им приходится работать. По словам председателя профкома ЧТЗ Олега Косых, за 2021 год рабочим выдали всего 25% средств защиты от нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...