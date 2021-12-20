Свердловчан, обстрелявших машины из засады, отправили в колонию

Андрей Тенников и Виталий Рубцов обстреляли машины из охотничьих ружей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловчане Андрей Тенников и Виталий Рубцов, обстрелявшие из засады автомобили знакомых в деревне Елкина, приговорены к 12 и 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Суд вынес приговор в отношении Андрея Тенникова и Виталия Рубцова. Они признаны виновными [в покушении на убийство и незаконном приобретении и хранении взрывчатки]», — сообщили в пресс-службе. Тенников получил 12 лет колонии строгого режима, а Рубцов — восемь лет и шесть месяцев.

В прокуратуре отметили, что инцидент произошел в октябре 2020 года. Тогда Тенников и Рубцов назначили встречу знакомому в деревне Елкина и спрятались в засаду между домами. Когда Потерпевший приехал со своими знакомыми на место встречи, в них начали стрелять из охотничьих ружей.

Под обстрел попали восемь человек, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Всего ими было произведено шесть выстрелов, в результате чего одному из потерпевших было причинено огнестрельное ранение груди», — добавили там. Он не погиб, но получил тяжкий вред здоровью.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что Тенникова и Рубцова задержали по горячим следам. «Оружие, участвовавшее в этой „деревенской разборке“, едва не закончившейся массовым убийством, было обнаружено и изъято», — рассказал Горелых.