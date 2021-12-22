В свердловских пригородных электричках подорожает проезд

Цены вырастут с 1 января 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 января 2022 года проезд в электричках Свердловской области подорожает. Индексация тарифов проводится в связи с постановлением Региональной энергетической комиссии с учетом инфляции. Об этом сообщает на официальном сайте Свердловская пригородная компания.

«Индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится ежегодно РЭК Свердловской области с учетом инфляционных процессов», — говорится на сайте.

Учитывая инфляцию, стоимость проезда, например, из Екатеринбурга до Первоуральска подорожает с 98 рублей до 102 рублей. Поездки на дистанцию от 381 до 400 км будут стоить 440 рублей.