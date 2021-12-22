22 декабря 2021

В свердловских пригородных электричках подорожает проезд

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Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, электричка, депо, пригородные поезда, ржд, станция екатеринбург пассажирский, российские железные дороги, железная дорога
Цены вырастут с 1 января 2022 года Фото:

С 1 января 2022 года проезд в электричках Свердловской области подорожает. Индексация тарифов проводится в связи с постановлением Региональной энергетической комиссии с учетом инфляции. Об этом сообщает на официальном сайте Свердловская пригородная компания.

«Индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится ежегодно РЭК Свердловской области с учетом инфляционных процессов», — говорится на сайте.

Учитывая инфляцию, стоимость проезда, например, из Екатеринбурга до Первоуральска подорожает с 98 рублей до 102 рублей. Поездки на дистанцию от 381 до 400 км будут стоить 440 рублей.

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С 1 января 2022 года проезд в электричках Свердловской области подорожает. Индексация тарифов проводится в связи с постановлением Региональной энергетической комиссии с учетом инфляции. Об этом сообщает на официальном сайте Свердловская пригородная компания. «Индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится ежегодно РЭК Свердловской области с учетом инфляционных процессов», — говорится на сайте. Учитывая инфляцию, стоимость проезда, например, из Екатеринбурга до Первоуральска подорожает с 98 рублей до 102 рублей. Поездки на дистанцию от 381 до 400 км будут стоить 440 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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