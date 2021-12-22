Челябинки жалуются на закрытие женской консультации

Начат этапа реорганизации женской консультации в консультативно-диагностический центр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительницы Металлургического района Челябинска жалуются на закрытие женской консультации на улице Пети Калмыкова, 19б. По их словам, консультация обслуживала половину района, а записываться в другие лечебные учреждения — проблематично. Свои жалобы они опубликовали в социальных сетях. В минздраве региона URA.RU сообщили, что на данный момент только рассматривается вопрос о реорганизации женской консультации.

«Вчера узнала, что женская консультация на Пети Калмыкова, 19б закрывается. И все будут ходить на Электростальскую, 39. Придется, видимо, за месяц к врачу записываться», — пожаловалась одна жительница района в группе «Подслушано Мамочки c ЧМЗ ЧЕЛЯБИНСК» в социальной сети «ВКонтакте».

Женская консультация на Пети Калмыкова относится к клинике Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ). На сайте клиники подтвердили, что консультация закрывается. Начат этап реорганизации в консультативно-диагностический центр «Женское здоровье».

«Центр будет осуществлять прием всех желающих с любой территории проживания по полису ОМС. В консультативно-диагностическом центре не будет вестись диспансерное наблюдение», — сообщили URA.RU в пресс-службе клиники.

В минздраве области URA.RU сообщили, консультация продолжает работу и принимает жительниц Челябинска. Все прикрепленное к ней женское население Металлургического района относится к городской клинической больнице №6.