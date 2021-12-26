Торговый Центр с его площадями и парковкой может разместить не только магазины, но развлекательные заведения и музеи Фото: пресс-служба ЧЭМК

Знаменитый челябинский Торговый Центр на набережной Миасса простоит без глобальной реконструкции еще 40 лет. К такому выводу пришли эксперты столичного «Центра исследований экстремальных ситуаций» под руководством профессора Сергея Сущева, сообщили URA.RU в пресс-службе АО «ЧЭМК», которому принадлежит уникальное здание.

«Спустя 48 лет с момента окончания строительства челябинский Торговый Центр в работоспособном техническом состоянии. Изначально в проект уникального сооружения заложили большие коэффициенты запаса прочности. Поскольку полвека назад применялись новые, еще никем не опробованные методы работ и новейшие тогда материалы, старались делать качественно и надежно», — рассказал профессор Сущев.

В 2021 году эксперты не нашли несущих конструкций Торгового центра в аварийном состоянии. Исследования проводились как методами визуального и инструментального освидетельствования, так с помощью специальных приборов и расчетов. Руководство региона и областного центра однозначно высказались за сохранение оригинального здания на Миассе, такого же мнения придерживается собственник — промышленная группа ЧЭМК, и опрошенные челябинцы.

«Часть второстепенных конструкций требуют обычного планового ремонта. В первую очередь, кровля купола, десятилетия простоявшая под палящим солнцем и уральскими морозами. На удивление мало изношены фундаменты, поскольку под ними скальный грунт и нет грунтовых вод. Все остальные несущие конструкции находятся в работоспособном состоянии», — пояснил гендиректор Челябинского электрометаллургического комбината (ТЦ является частью промышленной группы ЧЭМК) Павел Ходоровский.

Торговый центр на Миассе является достопримечательностью Челябинска с 1975 года. В основе здания сферический железобетонный купол площадью более гектара, по контуру опирающийся на качающиеся железобетонные колонны. В итоге складывается впечатление, что конструкция словно «парит» в воздухе. Углы купола, на которых он стоит, могут «разъезжаться» и «съезжаться» на специальных катках. Оболочка (бетон толщиной 6 см) «дышит», поднимаясь или опускаясь в зависимости от перепадов температуры. Такая конструкция не имела прецедента ни в СССР, ни в мировой практике и была представлена на международных выставках в Нью-Йорке (1974 год) и Лондоне (1978 год).

Прошедшие полвека оказались не властны над гигантским куполом, укрывающим гектар торговых площадей Фото: пресс-служба ЧЭМК

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам