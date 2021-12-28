Фирма экс-начальника ФСБ Златоуста судится с бывшим менеджером

Бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ в суде добивается компенсации за 24 украденные единицы техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контролируемая бывшим начальником отдела ФСБ в Златоусте (Челябинская область) Геннадием Вильшенко компания «Лидер Плюс» пытается взыскать около трех млн рублей с бывшего менеджера, обвиняемого в хищениях. Это следует из базы данных судебных дел.

«ООО „Лидер Плюс“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением о взыскании убытков в размере 2 млн 904 тысяч рублей. В период исполнения обязанностей в организации бывший руководитель умышленно производил незаконные действия. В ходе предварительного следствия установлено, что с 1 февраля по 19 апреля 2017 года ответчик похитил 24 единицы техники, принадлежащей истцу», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении URA.RU).

В другом определении того же суда конкретизируется, что в отношении бывшего менеджера было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража), затем переквалифицированное ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата с использованием своего служебного положения). Однако в мае суд Калининского района Челябинска вернул материалы дела прокурору для устранения процессуальных недочетов.

Сейчас в областном арбитраже «Лидер Плюс» добивается ареста принадлежащего бывшему руководителю Mercedes Benz Gle 350 в счет обеспечения компенсации ущерба. «Лидер плюс», основным совладельцем и руководителем которой является Вильшенко, с 2016 года занимается эвакуацией и размещением на штрафстоянках неправильно припаркованных машин в Челябинске. Связаться с ним на момент публикации новости не удалось.

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