Минобороны Эстонии заявило об угрозе российских ракет всему НАТО

Российские ракетные системы угрожают всему НАТО. Такое заявление сделал министр обороны Эстонии Юри Луйк.
«Ситуация с безопасностью в нашем регионе не улучшилась, примером чему может послужить принятая Россией на вооружение ракетная система, представляющая угрозу для всего Альянса», — сказал министр в ходе видеоконференции с главнокомандующим объединенными вооруженными силами альянса в Европе генералом Тодом Уолтерсом. Луйк также отметил, что присутствие американских вооружений в стране укрепляет безопасность и показывает единство союзников.
Ранее разведывательное управление минобороны США опубликовало доклад о безопасности в космическом пространстве. Основную угрозу Соединенным Штатам, по мнению экспертов, представляют Китай и Россия.
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