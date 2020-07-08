07 июля 2020

Минобороны Эстонии заявило об угрозе российских ракет всему НАТО

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе
Присутствие американских вооружений в стране укрепляет безопасность и показывает единство союзников, сказал Юри Луйк Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Российские ракетные системы угрожают всему НАТО. Такое заявление сделал министр обороны Эстонии Юри Луйк.

«Ситуация с безопасностью в нашем регионе не улучшилась, примером чему может послужить принятая Россией на вооружение ракетная система, представляющая угрозу для всего Альянса», — сказал министр в ходе видеоконференции с главнокомандующим объединенными вооруженными силами альянса в Европе генералом Тодом Уолтерсом. Луйк также отметил, что присутствие американских вооружений в стране укрепляет безопасность и показывает единство союзников.

Ранее разведывательное управление минобороны США опубликовало доклад о безопасности в космическом пространстве. Основную угрозу Соединенным Штатам, по мнению экспертов, представляют Китай и Россия.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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