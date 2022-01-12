Источник: пермские чиновники сожгли баню во время корпоратива

Из бани эвакуировали одного человека Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Накануне Нового года коллектив ФОК «Олимпийский» в Краснокамске собрался на корпоратив на лыжной базе в деревне Черная, которая входит в состав комплекса. В ходе мероприятия загорелась баня, которая находится на базе. Об этом сообщает источник в политтусовке Краснокамска.

«(Сотрудники) ФОК, который возглавляет депутат городской думы Краснокамска Юрий Пушкарев, 29 декабря уехали на корпоратив на лыжную базу. Сожгли баню. Сигнал о пожаре поступил на пульт пожарным в 21.30. Глава города Игорь Быкариз обещал устроить разборки после выхода из отпуска», — говорит собеседник. По его словам, в оперативном управлении депутата находятся, помимо ФОК, городской стадион «Россия» и лыжная база в деревне Черная.

В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю информацию о возгорании бани подтвердили. «К моменту приезда пожарных из бани был эвакуирован один человек. Обстоятельства случившегося устанавливаются», — отметили в ведомстве.

Юрий Пушакарев говорит, что в бане никого не было, никто не пострадал. Происшествие он связывает с неисправностью трубы. Информацию о корпоративе отрицает. «Там воду берут для хозяйственных нужд, иногда топят, чтобы вода не замерзала. Вот вы машину водите? Бывает же такое, что она раз и встала. Так и тут загорелось», — говорит Пушкарев. По его словам, снаружи баня выглядит «как целая», а внутри одно помещение «подгорело», а второе — «закоптилось».

Указом губернатора в Пермском крае запрещено проводить корпоративы. Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз сообщил URA.RU, что до нового года уехал в отпуск, поэтому не в курсе ситуации. «В понедельник 17 января выйду на работу, буду разбираться», — заявил он.

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