Менеджеру по продажам в Перми готовы платить 200 тысяч

Будущий сотрудник должен привлекать клиентов и сопровождать их при заключении договоров Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Вакансией с самой высокой зарплатой в Перми в январе стала должность менеджера по продажам. Будущим сотрудникам предлагают 200 тыс. рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в компании Superjob.

«В Перми больше всего готовы платить менеджеру по продажам — 200 тыс. рублей в месяц», — сообщили в компании. Среди обязанностей работника: поиск клиентов, работа с существующей базой, сопровождение при заключении договоров, участие в конференциях.

На втором месте по зарплатам в Перми за январь — fullstuck-разработчик в компании по автоматизации строительной отрасли с зарплатой от 150 до 180 тыс. рублей. От кандидата требуется обладание широким стеком технологий и опыт работы от года.

Третье место у хирурга-флеболога (узкий специалист, занимающийся сосудистыми заболеваниями) с зарплатой от 140 тыс. рублей. Соискатель должен иметь высшее медицинское образование, иметь действующие сертификаты по специальностям «Хирургия» и «Сердечно-сосудистая хирургия». Четвертое и пятое место заняли программист 1«С» и инженер-проектировщик, соответственно. IT-специалисту предлагают зарплату в 80 тыс. рублей в месяц, а инженеру — 70 тыс. рублей.

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