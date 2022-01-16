В Челябинске готовят новый регламент содержания дорог

Сначала негодование челябинцев вызвали заснеженные дороги, а потом грязь от использования реагентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске разработают новый проект содержания улично-дорожной сети. Такое поручение дала подчиненным на аппаратном совещании 17 января мэр областного центра Наталья Котова после снегопада и массированного применения подрядчиками реагентов на прошедших выходных.

«Все нюансы применения реагентов должны быть указаны в новых контрактах с подрядчиками, на формирование которых есть еще месяц. Кроме того, должен быть создан новый, буквально пошаговый, регламент содержания дорог, с которым в любой момент на сайте мэрии смогут ознакомиться люди. В действующих документах никак не отражается, когда реагенты начинают применять в экстренных случаях. Например, в связи с образованием колейности», — заявила Котова в ходе совещания, транслирующегося на YouTube-канале мэрии.

Снегопад в Челябинске начался вечером пятницы и, с перерывами, продолжался 15 и 16 января. Были отменены рейсы из аэропорта, из-за скачков температуры на дорогах города начали образовываться наледь и колеи на дорогах города. В ночь с субботы на воскресенье подрядчики, по словам вице-мэра Андрея Ксензова, начали использовать реагенты. При этом жители Челябинска не были предварительно поставлены в известность, что вызвало недовольство, выплеснувшееся в соцсети.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам