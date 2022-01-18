Депутат Госдумы призвал перевести на удаленку половину россиян

18 января 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Людям старше 60 лет лучше перейти на дистанционную работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Необходимо отправить до половины сотрудников всех организаций в России на удаленку, чтобы избежать взрывного роста числа зараженных коронавирусом. Этим мнением с корреспондентом URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. «Ситуация у нас очень сложная в стране. „Омикрон“ набирает большие обороты, и дальше будет хуже. Для того, чтобы сберечь здоровье и жизни людей, надо чтобы они по максимуму работали удаленно. Так будет меньше контактов. Начиная с 30% и заканчивая 50% работников можно было бы отправлять на удаленку в течение двух недель, чтобы сбить темп и сберечь систему медицины, чтобы она у нас не захлебнулась», — сообщил URA.RU Федот Тумусов. Есть три категории населения, которым лучше начать работать дистанционно. «Первыми должны уходить на удаленку люди старше 60 лет. Второе — это люди с серьезными хроническими заболеваниями. И третье — те, кто имеют противопоказания к вакцинации», — отметил депутат. Он подчеркнул, что работодатель сам может определить, кого можно отправить домой с минимальным ущербом для предприятия. По его словам, заразность штамма «Омикрон» угрожает российскому здравоохранению. «Если будет 100-200 тысяч заболевших в день, все больницы переполнятся, и при этой усталости работников — это будет коллапс медицинской системы. Этого нельзя допустить. Это самое опасное», — заявил парламентарий. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал работодателей перевести часть сотрудников на дистанционную работу. Он считает, что такая мера поможет снизить нагрузку на медицинские учреждения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Необходимо отправить до половины сотрудников всех организаций в России на удаленку, чтобы избежать взрывного роста числа зараженных коронавирусом. Этим мнением с корреспондентом URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. «Ситуация у нас очень сложная в стране. „Омикрон“ набирает большие обороты, и дальше будет хуже. Для того, чтобы сберечь здоровье и жизни людей, надо чтобы они по максимуму работали удаленно. Так будет меньше контактов. Начиная с 30% и заканчивая 50% работников можно было бы отправлять на удаленку в течение двух недель, чтобы сбить темп и сберечь систему медицины, чтобы она у нас не захлебнулась», — сообщил URA.RU Федот Тумусов. Есть три категории населения, которым лучше начать работать дистанционно. «Первыми должны уходить на удаленку люди старше 60 лет. Второе — это люди с серьезными хроническими заболеваниями. И третье — те, кто имеют противопоказания к вакцинации», — отметил депутат. Он подчеркнул, что работодатель сам может определить, кого можно отправить домой с минимальным ущербом для предприятия. По его словам, заразность штамма «Омикрон» угрожает российскому здравоохранению. «Если будет 100-200 тысяч заболевших в день, все больницы переполнятся, и при этой усталости работников — это будет коллапс медицинской системы. Этого нельзя допустить. Это самое опасное», — заявил парламентарий. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал работодателей перевести часть сотрудников на дистанционную работу. Он считает, что такая мера поможет снизить нагрузку на медицинские учреждения.