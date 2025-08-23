В отношении блогера Арсена Маркаряна было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
"В отношении Арсена Маркаряна возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма)", — передает сообщение правоохранителей РИА Новости. Поводом для этого послужили его публичные высказывания, в которых, как сообщается, содержались призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России.
Как ранее установила московская прокуратура, в ходе одного из интервью Маркарян, по данным ведомства, сформировал и выразил стойкую убежденность в правильности идеологии терроризма. В своем видеовыступлении он, как утверждается, публично призывал к атакам с применением беспилотных летательных аппаратов против граждан и территории страны.
Сообщается, что первоначально по данному факту была initiated доследственная проверка. По ее результатам, как заявил собеседник агентства, правоохранительными органами было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 354.1 УК РФ.
