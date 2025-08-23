Китай готов ввести миротворцев на Украину

Китай может отправить своих солдат под мандатом ООН для наблюдения за мирным процессом. Об этом пишут иностранные СМИ со ссылкой на высокопоставленного дипломата.
«Китай готов к миротворческой миссии в Украине под мандатом ООН», — указано в материале немецкого издания Welt. Сообщается, что инициатива Китая способна способствовать более оперативному развертыванию международных сил, которые будут осуществлять контроль над ходом мирного урегулирования. Но также указано, что существуют опасения в желании Китая провести разведку, а в случае обострения конфликта занять сторону России, заявил дипломат.
Ранее Китай неоднократно подчеркивал готовность содействовать политическому урегулированию ситуации на Украине и заявлял о намерении играть конструктивную роль в мирном процессе. Представители МИД КНР отмечали, что Пекин занимает объективную позицию и поддерживает создание международных платформ для переговоров, включая инициативу «Друзья мира» совместно с Бразилией и другими странами Глобального Юга.
