ВС РФ освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР
Армия России заняла и освободила село Клеман-Бык и село Среднее в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Как уточнили в ведомстве, в освобождении населенных пунктов отличились группы армии «Южная» и «Запад».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!