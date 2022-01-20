Вирусолог: естественный иммунитет эффективнее вакцинации

21 января 2022 в 07:30 Размер текста - 17 +

Прививка гораздо более спокойный вариант защиты организма, отметила Анча Баранова Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Естественный иммунитет, сформированный после болезни, защищает от коронавируса эффективнее вакцинации, но делать прививку намного безопаснее. Такое мнение выразила Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. «Натуральная инфекция дает иммунитет более крепкий, чем иммунитет после вакцинации. Хотя иммунитет от прививки слабее, но риск тяжелых последствий у заболевших намного выше. Никто не может утверждать, что он здоровый и молодой, а значит, не боится переболеть. Это очень опасная лотерея. Прививка гораздо более спокойный вариант», — сказала Баранова в интервью РБК. Ранее эпидемиолог Михаил Фаворов заявил, что вакцинация на 50% защищает от нового штамма коронавируса «Омикрон». В свою очередь директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация «Спутником V» защищает организм человека почти на 100%, пишет агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Естественный иммунитет, сформированный после болезни, защищает от коронавируса эффективнее вакцинации, но делать прививку намного безопаснее. Такое мнение выразила Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. «Натуральная инфекция дает иммунитет более крепкий, чем иммунитет после вакцинации. Хотя иммунитет от прививки слабее, но риск тяжелых последствий у заболевших намного выше. Никто не может утверждать, что он здоровый и молодой, а значит, не боится переболеть. Это очень опасная лотерея. Прививка гораздо более спокойный вариант», — сказала Баранова в интервью РБК. Ранее эпидемиолог Михаил Фаворов заявил, что вакцинация на 50% защищает от нового штамма коронавируса «Омикрон». В свою очередь директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация «Спутником V» защищает организм человека почти на 100%, пишет агентство Nation News.