Вирусолог: естественный иммунитет эффективнее вакцинации

Естественный иммунитет, сформированный после болезни, защищает от коронавируса эффективнее вакцинации, но делать прививку намного безопаснее. Такое мнение выразила Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.
«Натуральная инфекция дает иммунитет более крепкий, чем иммунитет после вакцинации. Хотя иммунитет от прививки слабее, но риск тяжелых последствий у заболевших намного выше. Никто не может утверждать, что он здоровый и молодой, а значит, не боится переболеть. Это очень опасная лотерея. Прививка гораздо более спокойный вариант», — сказала Баранова в интервью РБК.
Ранее эпидемиолог Михаил Фаворов заявил, что вакцинация на 50% защищает от нового штамма коронавируса «Омикрон». В свою очередь директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация «Спутником V» защищает организм человека почти на 100%, пишет агентство Nation News.
Естественный иммунитет, сформированный после болезни, защищает от коронавируса эффективнее вакцинации, но делать прививку намного безопаснее. Такое мнение выразила Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. «Натуральная инфекция дает иммунитет более крепкий, чем иммунитет после вакцинации. Хотя иммунитет от прививки слабее, но риск тяжелых последствий у заболевших намного выше. Никто не может утверждать, что он здоровый и молодой, а значит, не боится переболеть. Это очень опасная лотерея. Прививка гораздо более спокойный вариант», — сказала Баранова в интервью РБК. Ранее эпидемиолог Михаил Фаворов заявил, что вакцинация на 50% защищает от нового штамма коронавируса «Омикрон». В свою очередь директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация «Спутником V» защищает организм человека почти на 100%, пишет агентство Nation News.