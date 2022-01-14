Эпидемиолог Фаворов: вакцины только на 50% защищают от «Омикрона»

15 января 2022 в 10:14 Размер текста - 17 +

От «Омикрона» не умирают, отметил эпидемиолог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Вакцины против коронавируса не на 100% защищают от его нового штамма — «Омикрона», а не более, чем на половину. Об этом рассказал эпидемиолог Михаил Фаворов. «Да, эффективность вакцин против „Омикрона“ не более 50%. Но от „Омикрона“ не умирают, а от „Дельты“, где до 2% летальность, это каждый 50 [заболевший]. Иными словами, вакцины работают», — пояснил ученый в разговоре с журналистами «Российской газеты». Ученый также дополнил, что «Омикрон» вытесняет предыдущую мутацию — «Дельту» медленно. При этом если граждане не будут прививаться, это гарантирует около 500 тысяч смертей от коронавирусной инфекции по всему миру. С подобным тезисом ранее выступал директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Он заявлял, что российская вакцина «Спутник V» не адаптирована под штамм коронавируса «Омикрон». При этом адаптация вакцины под новую мутацию при необходимости займет 1,5-3 месяца. «Вопрос необходимости адаптации „Спутника V“ к „Омикрону“ будет решен через две недели», — заявлял Гинцбург в начале января. Из российских регионов сообщают о первых случаях омикрон-штамма. По предварительным данным, его завезли жители, отдохнувшие за границей, передает «Пятый канал». При этом во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что новая мутация наносит наиболее сильный удар по тем, кто не прошел вакцинацию, и пожилым. Такую информацию приводит РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вакцины против коронавируса не на 100% защищают от его нового штамма — «Омикрона», а не более, чем на половину. Об этом рассказал эпидемиолог Михаил Фаворов. «Да, эффективность вакцин против „Омикрона“ не более 50%. Но от „Омикрона“ не умирают, а от „Дельты“, где до 2% летальность, это каждый 50 [заболевший]. Иными словами, вакцины работают», — пояснил ученый в разговоре с журналистами «Российской газеты». Ученый также дополнил, что «Омикрон» вытесняет предыдущую мутацию — «Дельту» медленно. При этом если граждане не будут прививаться, это гарантирует около 500 тысяч смертей от коронавирусной инфекции по всему миру. С подобным тезисом ранее выступал директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Он заявлял, что российская вакцина «Спутник V» не адаптирована под штамм коронавируса «Омикрон». При этом адаптация вакцины под новую мутацию при необходимости займет 1,5-3 месяца. «Вопрос необходимости адаптации „Спутника V“ к „Омикрону“ будет решен через две недели», — заявлял Гинцбург в начале января. Из российских регионов сообщают о первых случаях омикрон-штамма. По предварительным данным, его завезли жители, отдохнувшие за границей, передает «Пятый канал». При этом во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что новая мутация наносит наиболее сильный удар по тем, кто не прошел вакцинацию, и пожилым. Такую информацию приводит РАПСИ.