Жениха Волочковой подозревают в совершении терактов

26 января 2022 в 21:55 Размер текста - 17 +

Жениха Анастасии Волочковой подозревают в краже Фото: Илья Московец © URA.RU Возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов находится в розыске на Украине. Его подозревают в совершении террористических актов. «Кузнецов Сергей разыскивается на территории Украины по статье 3-258 ч.1 (террористический акт с применением оружия). Мера пресечения (на основании постановления суда): разрешение на задержание», — указано в сводке, которую показали в программе «Пусть говорят», выпуск опубликован на youtube-канале шоу. Актер Дмитрий Сафронов нанял частного детектива, чтобы выяснить, что скрывает Кузнецов, передает «Утро.ру». Жених Волочковой сообщил, что информация не совсем верная. По его словам, в отношении него было одно дело на Украине. «Это правда, но все было немного по-другому. Парень какой-то сказал про разбой? Это бред. Не знаю, кто вам готовил этот список, у меня есть одно единственное дело на Украине. Когда там был госпереворот, я работал в одной из партий, так как был руководителем в Запорожской области. Я собирал митинги, возглавив движение в нашем городе: мы выступили за дружбу с Россией, потому что понимали — будет гражданская война. Хотя меня не слушали», — сказал Кузнецов. Также сообщается, что у него есть судимость за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Его осудили в 2001 году в Тамбовской области. Кузнецов опроверг эту информацию и заявил, что никогда не был в Тамбовской области. Он заявил, что занимался бизнесом и его бы давно задержали, будь это правдой. Ранее Волочкова рассказала, что у нее был короткий роман с американским комиком и актером Джимом Керри. По ее словам, отношения были короткими. Они встретились, когда Керри прилетел в Москву и посетил балет «Жизель» в Большом театре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов находится в розыске на Украине. Его подозревают в совершении террористических актов. «Кузнецов Сергей разыскивается на территории Украины по статье 3-258 ч.1 (террористический акт с применением оружия). Мера пресечения (на основании постановления суда): разрешение на задержание», — указано в сводке, которую показали в программе «Пусть говорят», выпуск опубликован на youtube-канале шоу. Актер Дмитрий Сафронов нанял частного детектива, чтобы выяснить, что скрывает Кузнецов, передает «Утро.ру». Жених Волочковой сообщил, что информация не совсем верная. По его словам, в отношении него было одно дело на Украине. «Это правда, но все было немного по-другому. Парень какой-то сказал про разбой? Это бред. Не знаю, кто вам готовил этот список, у меня есть одно единственное дело на Украине. Когда там был госпереворот, я работал в одной из партий, так как был руководителем в Запорожской области. Я собирал митинги, возглавив движение в нашем городе: мы выступили за дружбу с Россией, потому что понимали — будет гражданская война. Хотя меня не слушали», — сказал Кузнецов. Также сообщается, что у него есть судимость за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Его осудили в 2001 году в Тамбовской области. Кузнецов опроверг эту информацию и заявил, что никогда не был в Тамбовской области. Он заявил, что занимался бизнесом и его бы давно задержали, будь это правдой. Ранее Волочкова рассказала, что у нее был короткий роман с американским комиком и актером Джимом Керри. По ее словам, отношения были короткими. Они встретились, когда Керри прилетел в Москву и посетил балет «Жизель» в Большом театре.