Названы челябинские территории, где власти закрыты от жителей

Средний уровень открытости властей в регионе составил 36,9% от максимального показателя (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самой закрытой от жителей территорией в Челябинской области стал Кизильский муниципальный район. Это следует из анализа Контрольно-счетной палата (КСП) области.

«КСП провела анализ открытости муниципальных властей в регионе. Наименьшую оценку открытости получил Кизильский муниципальный район — 1,841 ед., или 22,5%. Далее самыми закрытыми городами стали власти Локомотивного — 1,726 ед., или 21,1% и Чебаркуля — 1,657 ед., или 20,2%», — пояснили URA.RU в пресс-службе КСП.

Показатель среднего уровня открытости в регионе составил 3,024 ед., или 36,9% от максимально возможного уровня (8,190 ед.). Оценка открытости органов власти в регионе строилась на таких критериях, как взаимодействие со СМИ, работа мэрии в социальных сетях, взаимодействие с общественными организациями и с обращениями граждан.

Наибольшую оценку открытости получили власти Кыштыма — 6,002 ед., или 73,3% от максимального значения. Далее следует Троицк — 5,229 ед., или 63,8%. Среди районов самым открытым стал Увельский муниципальный район — 4,724 ед., или 57,7%.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам