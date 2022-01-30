Челябинских транспортников подозревают в подделке медотводов

Двух женщин-водителей заподозрили в изготовлении фальшивых справок (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудников ООО «ЧелябГЭТ», структура принадлежит мэрии города, подозревают в подделке справок о медицинском отводе, чтобы избежать вакцинации от COVID. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Справки о медотводе от вакцинации двух сотрудниц (водителей) вызвали сомнения у руководства ЧелябГЭТ. Справки направлены в прокуратуру для проверки. Сотрудницы не отстранены от работы потому, что факт подделки пока не доказан», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Источник в полиции сообщил URA.RU, что по факту подделки документов возбуждено уголовное дело, но фигурантов пока нет. В пресс-службе ГУ МВД ситуацию не комментируют.

В мэрии отмечают, что сведений о передаче в полицию и возбуждении уголовного дела в ЧелябГЭТе пока нет. Постановление главного санитарного врача региона Анатолия Семенова о вакцинации от коронавируса представителей ряда профессий вышло еще 11 октября 2021 года. В числе тех, для кого прививка стала обязательной, числятся водители и кондукторы общественного транспорта.