Солдат ДНР погиб на линии соприкосновения 01 февраля 2022 в 23:01 Размер текста - 17 + На линии соприкосновения в Донбассе возобновились военные действия (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Военный Донецкой народной республики погиб на линии соприкосновения от взрыва бомбы. Об этом сообщил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. «Военный ДНР погиб на линии соприкосновения в Донбассе при взрыве бомбы, сброшенной украинским беспилотником. ДНР ждет провокаций Киева, будет реагировать по ситуации, но может и обратиться за поддержкой», — передает слова Пушилина telegram-канал телеканала 360. Ранее на Донбассе вновь начались военные столкновения между Вооруженными силами Украины и солдатами самопровозглашенных республик. В результате боев погиб один боец народной милиции ДНР. В Луганской народной республике после обстрелов ВСУ погибло два человека, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Военный Донецкой народной республики погиб на линии соприкосновения от взрыва бомбы. Об этом сообщил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. «Военный ДНР погиб на линии соприкосновения в Донбассе при взрыве бомбы, сброшенной украинским беспилотником. ДНР ждет провокаций Киева, будет реагировать по ситуации, но может и обратиться за поддержкой», — передает слова Пушилина telegram-канал телеканала 360. Ранее на Донбассе вновь начались военные столкновения между Вооруженными силами Украины и солдатами самопровозглашенных республик. В результате боев погиб один боец народной милиции ДНР. В Луганской народной республике после обстрелов ВСУ погибло два человека, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям