Алексей Текслер снял с «Елки желаний» несколько шаров (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с семиклассником Артемом Шариповым, тем самым исполнив мечту подростка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Губернатор Алексей Текслер 2 февраля встретился с семиклассником Артемом Шариповым. Он в рамках акции „Елка желаний“, помимо подарка, пожелал лично встретиться с главой региона в резиденции», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Текслер встретил школьника у себя в кабинете. Губернатор отметил, что напряженная работа в предновогодние дни не позволила лично вручить подарок с «Елки желаний». В этом помогла супруга. Ирина Текслер побывала в гостях у семьи Шариповых накануне нового года и вручила сертификат для приобретения комплектующих для компьютера.

«Я творческий человек, но при этом и техникой занимаюсь. Делаю разные проекты, начиная от термометров, заканчивая роботами, который управляются, например, с телефонов. На сертификат куплю комплектующие для обновления компьютера», — поделился школьник.

Новогодняя благотворительная акция «Елка желаний» состоялась в Челябинске 18 декабря 2021 года. Губернатор снял с новогодней елки три шара с пожеланиями. Один из шаров содержал желание 13-летнего Артема из Челябинска.

В гости на работу к губернатору школьник пришел вместе с мамой Пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер отметил, что такие встречи помогают ему быть в курсе молодежных вопросов Пресс-служба губернатора Челябинской области

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