Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с семиклассником Артемом Шариповым, тем самым исполнив мечту подростка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
«Губернатор Алексей Текслер 2 февраля встретился с семиклассником Артемом Шариповым. Он в рамках акции „Елка желаний“, помимо подарка, пожелал лично встретиться с главой региона в резиденции», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Текслер встретил школьника у себя в кабинете. Губернатор отметил, что напряженная работа в предновогодние дни не позволила лично вручить подарок с «Елки желаний». В этом помогла супруга. Ирина Текслер побывала в гостях у семьи Шариповых накануне нового года и вручила сертификат для приобретения комплектующих для компьютера.
«Я творческий человек, но при этом и техникой занимаюсь. Делаю разные проекты, начиная от термометров, заканчивая роботами, который управляются, например, с телефонов. На сертификат куплю комплектующие для обновления компьютера», — поделился школьник.
Новогодняя благотворительная акция «Елка желаний» состоялась в Челябинске 18 декабря 2021 года. Губернатор снял с новогодней елки три шара с пожеланиями. Один из шаров содержал желание 13-летнего Артема из Челябинска.
В гости на работу к губернатору школьник пришел вместе с мамой
Пресс-служба губернатора Челябинской области
Алексей Текслер отметил, что такие встречи помогают ему быть в курсе молодежных вопросов
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с семиклассником Артемом Шариповым, тем самым исполнив мечту подростка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Губернатор Алексей Текслер 2 февраля встретился с семиклассником Артемом Шариповым. Он в рамках акции „Елка желаний“, помимо подарка, пожелал лично встретиться с главой региона в резиденции», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Текслер встретил школьника у себя в кабинете. Губернатор отметил, что напряженная работа в предновогодние дни не позволила лично вручить подарок с «Елки желаний». В этом помогла супруга. Ирина Текслер побывала в гостях у семьи Шариповых накануне нового года и вручила сертификат для приобретения комплектующих для компьютера. «Я творческий человек, но при этом и техникой занимаюсь. Делаю разные проекты, начиная от термометров, заканчивая роботами, который управляются, например, с телефонов. На сертификат куплю комплектующие для обновления компьютера», — поделился школьник. Новогодняя благотворительная акция «Елка желаний» состоялась в Челябинске 18 декабря 2021 года. Губернатор снял с новогодней елки три шара с пожеланиями. Один из шаров содержал желание 13-летнего Артема из Челябинска.