Пермячка до смерти забила 8-месячного сына

Пермячку задержали в день совершения преступления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми задержали 28-летнюю местную жительницу, которая обвиняется в убийстве своего 8-месячного ребенка. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что в ночное время 1 февраля 2022 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла руками удары по голове своему 8-месячному сыну, который от полученных травм скончался на месте преступления», — сообщается на сайте комитета. Женщине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Мать задержали в день совершения преступления. Сейчас она заключена под стражу, расследование продолжается. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге убили 5-летнюю девочку. Ребенок умер от черепно-мозговой травмы. В преступлении подозревается ее отчим. Дело под свой контроль взял председатель СК Александр Бастрыкин.