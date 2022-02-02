02 февраля 2022

Пермячка до смерти забила 8-месячного сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор по Казанцеву. Екатеринбург, арест, суд, наручники, задержание
Пермячку задержали в день совершения преступления Фото:

В Перми задержали 28-летнюю местную жительницу, которая обвиняется в убийстве своего 8-месячного ребенка. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что в ночное время 1 февраля 2022 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла руками удары по голове своему 8-месячному сыну, который от полученных травм скончался на месте преступления», — сообщается на сайте комитета. Женщине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Мать задержали в день совершения преступления. Сейчас она заключена под стражу, расследование продолжается. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге убили 5-летнюю девочку. Ребенок умер от черепно-мозговой травмы. В преступлении подозревается ее отчим. Дело под свой контроль взял председатель СК Александр Бастрыкин.

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В Перми задержали 28-летнюю местную жительницу, которая обвиняется в убийстве своего 8-месячного ребенка. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Следствием установлено, что в ночное время 1 февраля 2022 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла руками удары по голове своему 8-месячному сыну, который от полученных травм скончался на месте преступления», — сообщается на сайте комитета. Женщине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Мать задержали в день совершения преступления. Сейчас она заключена под стражу, расследование продолжается. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге убили 5-летнюю девочку. Ребенок умер от черепно-мозговой травмы. В преступлении подозревается ее отчим. Дело под свой контроль взял председатель СК Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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