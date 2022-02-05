05 февраля 2022
04 февраля 2022

В Екатеринбурге скончался один из основателей Союза юнкоров

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Казанцев скончался Фото:

В Екатеринбурге скончался журналист, член Союза журналистов Сергей Казанцев. Он ушел из жизни в возрасте 70 лет, сообщили в Свердловском творческом союзе журналистов.

«Его хорошо знали молодые коллеги. Он — один из учредителей «Союза юнкоров Свердловской области», активно участвовал во всех мероприятиях союза, был любимым преподавателем на ежегодных летних юнкоровских сборах «Хорошая погода», — сообщается в группе «Свердловского творческого союза журналистов» во «Вконтакте».

Казанцев — один из основателей областной школы юных корреспондентов. Он также посвятил много лет жизни отряду «Каравелла».

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В Екатеринбурге скончался журналист, член Союза журналистов Сергей Казанцев. Он ушел из жизни в возрасте 70 лет, сообщили в Свердловском творческом союзе журналистов. «Его хорошо знали молодые коллеги. Он — один из учредителей «Союза юнкоров Свердловской области», активно участвовал во всех мероприятиях союза, был любимым преподавателем на ежегодных летних юнкоровских сборах «Хорошая погода», — сообщается в группе «Свердловского творческого союза журналистов» во «Вконтакте». Казанцев — один из основателей областной школы юных корреспондентов. Он также посвятил много лет жизни отряду «Каравелла».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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