Полиция Екатеринбурга обыскала салоны автобусов в Солнечном

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Автобусы проверяли с помощью служебных собак Фото:

Полиция Екатеринбурга со служебными собаками проверила салоны автобусов на маршруте 054. Об этом сообщил очевидец. Рейды прошли в Солнечном.

«В Солнечном полиция устроила проверку. Причем обследовали только 054 маршрут», — сообщил портал Е1 со ссылкой на очевидца. Он отметил, что в проверке участвовали служебные собаки. Водители автобусов на время вышли из салонов. По данным портала, им не стали объяснять причины происходящего.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Там сообщили, что прокомментируют информацию после завершения мероприятия. Представитель компании «Декар-Бас», которая занимается перевозками на маршруте 054, в разговоре с журналистом агентства отказался комментировать информацию.

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Полиция Екатеринбурга со служебными собаками проверила салоны автобусов на маршруте 054. Об этом сообщил очевидец. Рейды прошли в Солнечном. «В Солнечном полиция устроила проверку. Причем обследовали только 054 маршрут», — сообщил портал Е1 со ссылкой на очевидца. Он отметил, что в проверке участвовали служебные собаки. Водители автобусов на время вышли из салонов. По данным портала, им не стали объяснять причины происходящего. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Там сообщили, что прокомментируют информацию после завершения мероприятия. Представитель компании «Декар-Бас», которая занимается перевозками на маршруте 054, в разговоре с журналистом агентства отказался комментировать информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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