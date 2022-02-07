Полиция Екатеринбурга обыскала салоны автобусов в Солнечном

Автобусы проверяли с помощью служебных собак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиция Екатеринбурга со служебными собаками проверила салоны автобусов на маршруте 054. Об этом сообщил очевидец. Рейды прошли в Солнечном.

«В Солнечном полиция устроила проверку. Причем обследовали только 054 маршрут», — сообщил портал Е1 со ссылкой на очевидца. Он отметил, что в проверке участвовали служебные собаки. Водители автобусов на время вышли из салонов. По данным портала, им не стали объяснять причины происходящего.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Там сообщили, что прокомментируют информацию после завершения мероприятия. Представитель компании «Декар-Бас», которая занимается перевозками на маршруте 054, в разговоре с журналистом агентства отказался комментировать информацию.