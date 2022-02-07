Михаил Вечкензин считает претензии к нему необоснованными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Претензии свердловского антикоррупционного департамента к депутату гордумы Екатеринбурга Михаилу Вечкензину связаны с покупкой квартиры. Об этом URA.RU рассказал сам Вечкензин по окончании заседания думской комиссии по безопасности. По его словам, комиссия не стала принимать в отношении него каких-либо решений — депутаты хотят дождаться позиции областной прокуратуры.

Заседание комиссии проходило в закрытом режиме. О том, что региональный департамент по противодействию коррупции имеет к Вечкензину замечания, стало известно накануне, но детали собеседники агентства не уточняли.

История тянется с 2021 года. Тогда антикоррупционный департамент выдвинул к Вечкензину две претензии. Первая касалась банковских счетов (предоставление «неполных и недостоверных сведений о доходах за 2017—2019 годы», Вечкензину в итоге вынесли предупреждение), вторая — приобретения квартиры в доме рядом с «Екатеринбург Ареной» за 12,5 миллионов рублей. Эта сумма превышает доходы Вечкензина за последние несколько лет, отмечали в департаменте. Но депутат, казалось, сумел отбиться: он объяснил, что часть средств занял у друга, и эту претензию областные чиновники сняли. Однако позже вернулись к ней.

По словам Вечкензина, сейчас основной вопрос к нему якобы в том, откуда у его товарища нашлись средства. «Но во-первых, он бизнесмен, во-вторых, наверное, надо ему вопрос адресовать. При чем тут я? Комиссия [гордумы по безопасности] сказала, что, раз мы в 2021 году эту тему уже рассматривали и ничего нового в материалах нет, надо дождаться решения прокуратуры, куда [антикоррупционный] департамент также направлял результаты проверок», — поделился Вечкензин. Глава комиссии Сергей Воронин в разговоре с корреспондентом сказал лишь, что сегодняшнее решение (не раскрывается, какое именно) направлено в антикоррупционный департамент.

Когда думская комиссия будет принимать окончательное решение в отношении Вечкензина, пока не известно. Существует несколько вариантов: депутату могут вынести предупреждение (как в 2021-м), лишить его должности в гордуме (Вечкензин — председатель комиссии по муниципальной собственности) или мандата.

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