Сотрудников Останкинской телебашни эвакуируют из-за угрозы взрыва

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В Останкинскую башню поступила информация о минировании Фото:

В Останкинской телебашне начата эвакуация сотрудников. В здание поступила информация о минировании.

«Эвакуация сотрудников Останкинской телебашни начата после сообщения о ее минировании», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информацию об угрозе взрыва проверяют оперативные службы. URA.RU дозвонилось до пресс-службы телецентра, однако там отказались от комментариев.

В 2021 году неизвестный заявлял о минировании Останкинской башни. Как сообщили в пресс-службе, сообщения об угрозе взрыва были ложными.

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В Останкинской телебашне начата эвакуация сотрудников. В здание поступила информация о минировании. «Эвакуация сотрудников Останкинской телебашни начата после сообщения о ее минировании», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информацию об угрозе взрыва проверяют оперативные службы. URA.RU дозвонилось до пресс-службы телецентра, однако там отказались от комментариев. В 2021 году неизвестный заявлял о минировании Останкинской башни. Как сообщили в пресс-службе, сообщения об угрозе взрыва были ложными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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