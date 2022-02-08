Сотрудников Останкинской телебашни эвакуируют из-за угрозы взрыва

В Останкинской телебашне начата эвакуация сотрудников. В здание поступила информация о минировании.
«Эвакуация сотрудников Останкинской телебашни начата после сообщения о ее минировании», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информацию об угрозе взрыва проверяют оперативные службы. URA.RU дозвонилось до пресс-службы телецентра, однако там отказались от комментариев.
В Останкинской телебашне начата эвакуация сотрудников. В здание поступила информация о минировании. «Эвакуация сотрудников Останкинской телебашни начата после сообщения о ее минировании», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информацию об угрозе взрыва проверяют оперативные службы. URA.RU дозвонилось до пресс-службы телецентра, однако там отказались от комментариев. В 2021 году неизвестный заявлял о минировании Останкинской башни. Как сообщили в пресс-службе, сообщения об угрозе взрыва были ложными.