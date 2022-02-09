09 февраля 2022

На пермском заводе стали платить рабочим за вакцинацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск цеха горячего цинкования на Уральском заводе многограннных опор. Свердловская область, Полевской, каска, завод, защитная маска, производственный процесс, рабочий, цех, респираторная маска, защитный экран, проивзодство
За каждый компонент руководство завода платит рабочему по 2 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Содовый завод в Березниках (Пермский край) будет выдавать своим сотрудникам премию за прививку от коронавируса. Об этом сообщает telegram-канал «Березниковского рабочего».

«На Березниковском содовом заводе вышел приказ о премировании сотрудников, привившихся от „короны“», — сообщает telegram-канал. За прививку первым компонентом сотрудник получит премию в 2000 рублей и два отгула, за вторую — 2000 рублей и один отгул.

Журналист URA.RU направил запрос на завод в Березниках с просьбой прокомментировать информацию о премиях за вакцинацию. На момент публикации материал ответ не поступил.

Ранее рабочий одного из предприятий Кунгура (Пермский край) пытался оспорить увольнение с работы из-за отказа вакцинироваться. В суде рабочий объяснил свою позицию тем, что приказ начальства не является незаконным, однако судья решил иначе.

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Содовый завод в Березниках (Пермский край) будет выдавать своим сотрудникам премию за прививку от коронавируса. Об этом сообщает telegram-канал «Березниковского рабочего». «На Березниковском содовом заводе вышел приказ о премировании сотрудников, привившихся от „короны“», — сообщает telegram-канал. За прививку первым компонентом сотрудник получит премию в 2000 рублей и два отгула, за вторую — 2000 рублей и один отгул. Журналист URA.RU направил запрос на завод в Березниках с просьбой прокомментировать информацию о премиях за вакцинацию. На момент публикации материал ответ не поступил. Ранее рабочий одного из предприятий Кунгура (Пермский край) пытался оспорить увольнение с работы из-за отказа вакцинироваться. В суде рабочий объяснил свою позицию тем, что приказ начальства не является незаконным, однако судья решил иначе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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