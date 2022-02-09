На пермском заводе стали платить рабочим за вакцинацию

За каждый компонент руководство завода платит рабочему по 2 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Содовый завод в Березниках (Пермский край) будет выдавать своим сотрудникам премию за прививку от коронавируса. Об этом сообщает telegram-канал «Березниковского рабочего».

«На Березниковском содовом заводе вышел приказ о премировании сотрудников, привившихся от „короны“», — сообщает telegram-канал. За прививку первым компонентом сотрудник получит премию в 2000 рублей и два отгула, за вторую — 2000 рублей и один отгул.

Журналист URA.RU направил запрос на завод в Березниках с просьбой прокомментировать информацию о премиях за вакцинацию. На момент публикации материал ответ не поступил.

Ранее рабочий одного из предприятий Кунгура (Пермский край) пытался оспорить увольнение с работы из-за отказа вакцинироваться. В суде рабочий объяснил свою позицию тем, что приказ начальства не является незаконным, однако судья решил иначе.