10 февраля 2022
09 февраля 2022

Челябинская ГИБДД просит водителей остаться дома из-за буранов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, зима, рейд, безопасность, полиция, гибдд, дпс
Экипажи ДПС предупреждают водителей об опасности на дороге Фото:

Управление ГИБДД по Челябинской области выступило 11 февраля со спецобращением из-за снегопада. Водителей просят воздержаться от дальних поездок.

«Для предотвращения ДТП, сохранения жизни и здоровья окружающих, советуем отказаться в выходные от поездок на автомобиле. В случае, когда это невозможно, быть внимательными на дороге, избегать опасных маневров, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом информации о дорожной ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи организовано круглосуточное дежурство. Выделен резерв из 28 экипажей сотрудников ДПС для предупреждения водителей об опасности.

В социальных сетях водители предупреждают, что между Миассом и Чебаркулем уже 11 февраля большегрузы не могут подняться в гору. По словам очевидцев, трассу заметает снегом, дорожное покрытие покрыто коркой льда.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта предупредило водителей, что с 11 февраля снежные бураны начнут заметать территорию Челябинской области. Водителей просят быть аккуратнее.

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Управление ГИБДД по Челябинской области выступило 11 февраля со спецобращением из-за снегопада. Водителей просят воздержаться от дальних поездок. «Для предотвращения ДТП, сохранения жизни и здоровья окружающих, советуем отказаться в выходные от поездок на автомобиле. В случае, когда это невозможно, быть внимательными на дороге, избегать опасных маневров, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом информации о дорожной ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы госавтоинспекции. В ведомстве добавили, что для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи организовано круглосуточное дежурство. Выделен резерв из 28 экипажей сотрудников ДПС для предупреждения водителей об опасности. В социальных сетях водители предупреждают, что между Миассом и Чебаркулем уже 11 февраля большегрузы не могут подняться в гору. По словам очевидцев, трассу заметает снегом, дорожное покрытие покрыто коркой льда. Министерство дорожного хозяйства и транспорта предупредило водителей, что с 11 февраля снежные бураны начнут заметать территорию Челябинской области. Водителей просят быть аккуратнее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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