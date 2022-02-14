Сотрудница не может уйти в отпуск из-за конфликта с начальством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио начальника следственного отдела управления МВД на транспорте по УрФО Денис Луговский пытается выжить с работы сотрудницу, занимающую одну из ключевых должностей и проработавшую в органах 25 лет. Как сообщила URA.RU сама женщина, попросившая сохранить анонимность, шеф начал угрожать ей, когда она отозвала свой рапорт о выходе на пенсию. В результате давления со стороны полковника служащая попала в больницу.

«После ухода в отпуск, с июня 2021 года, в связи с ухудшением я не могла выходить на работу. Задумалась о пенсии, в начале декабря подала рапорт. Прошел почти месяц — оказалось, что никаких действий не принято, пакет документов не собран. В результате рапорт я отозвала. И со стороны Луговского началось постоянное недовольство с грубыми высказываниями», — поделилась собеседница агентства.

По словам женщины, на фоне нападок и запугиваний со стороны начальника у нее случился гипертонический криз: «В новогодние праздники меня увезли в больницу и еле откапали». На этом давление со стороны Луговского не закончилось. После выписки из больницы сотрудница пришла к шефу с другим рапортом — на плановый отпуск. Женщина хотела разбить отпуск на части в течение года, однако встретила сопротивление: «Он мне ответил: „Вы уверены, что вообще доработаете?“ Мол, отгуливайте отпуск и увольняйтесь».

На аудиозаписи беседы с Луговским, которую работница предоставила URA.RU, начальник высказывает оскорбления и угрозы: «За что вам деньги платили вообще? И у вас вообще хватает наглости приходить, вот это [рапорта] приносить. Пока вы там жиры свои насиживали, сотрудники на износ работали! Вы нагло оборзели, присосавшись к бюджету!»

На данный момент инцидент остается неразрешенным. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы Уральского управления на транспорте Елене Епимаховой. Она пообещала прокомментировать ситуацию позднее.

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