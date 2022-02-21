ЦБ РФ: свердловские микрозаймы прикрываются ломбардами

22 февраля 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

В 2021 году была выявлена 31 организация нелегального кредитования Фото: Алексей Андронов © URA.RU Свердловские нелегальные кредиторы зачастую маскируются под ломбарды и комиссионные магазины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. «В Свердловской области было выявлено 20 нелегальных ломбардов и организаций, маскирующихся под комиссионные магазины. Клиенты таких компаний не имеют законных гарантий, они не всегда могут выкупить имущество, сданное в залог», — говорится в релизе Уральского ЦБ РФ. Также подчеркивается, что в минувшем году была выявлена 31 организация нелегального кредитования, 90% от общего количества незаконно выдавали займы свердловчанам. По информации банкиров, в 2020 году было обнаружена в два раза меньше подобных нелегальных кредитных организаций. Уточняется, что под нелегальными организациями, прежде всего, подразумеваются те кредитные организации, которые не получили лицензию от Центробанка на осуществление деятельности. Уральское ГУ Центробанка России сообщает, что деятельность таких организаций регулируется ЦБ, поэтому клиенты не защищены от завышенных процентов, одностороннего изменения условий договора займа и «выбивания» задолженности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловские нелегальные кредиторы зачастую маскируются под ломбарды и комиссионные магазины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. «В Свердловской области было выявлено 20 нелегальных ломбардов и организаций, маскирующихся под комиссионные магазины. Клиенты таких компаний не имеют законных гарантий, они не всегда могут выкупить имущество, сданное в залог», — говорится в релизе Уральского ЦБ РФ. Также подчеркивается, что в минувшем году была выявлена 31 организация нелегального кредитования, 90% от общего количества незаконно выдавали займы свердловчанам. По информации банкиров, в 2020 году было обнаружена в два раза меньше подобных нелегальных кредитных организаций. Уточняется, что под нелегальными организациями, прежде всего, подразумеваются те кредитные организации, которые не получили лицензию от Центробанка на осуществление деятельности. Уральское ГУ Центробанка России сообщает, что деятельность таких организаций регулируется ЦБ, поэтому клиенты не защищены от завышенных процентов, одностороннего изменения условий договора займа и «выбивания» задолженности.