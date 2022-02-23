Еще одна страна Европы пожаловалась на «вражеские действия» РФ

В Европе считают, что Россия дестабилизирует обстановку в Приднестровье Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

В непризнанном Приднестровье замечают постоянные враждебные действия со стороны России. С таким заявлением депутат Европарламента из Румынии Евгений Томак обратился к Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепу Боррелю.

«В Приднестровье наблюдаются постоянные враждебные действия со стороны России. Планирует ли вице-президент, Высокий представитель [Жозеп Боррель] включить вопрос приднестровского конфликта в двусторонние и многосторонние обсуждения с Россией, призвать Москву к ответственности за нарушения международного права, а также принципов и обязательств ОБСЕ?» — цитирует RT обращение Томака.

Депутат Европарламента считает, что Россия финансирует сепаратистскую повестку, поддерживает незаконное военное присутствие, коррупцию, активное распространение антизападной дезинформации, таким образом способствуя дестабилизации обстановки.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что Россия уже вторглась на Украину. По его словам, войска РФ находятся в ДНР и ЛНР. Россия признала независимость этих территорий. Ранее в пресс-службе Западного военного округа Вооруженных сил РФ заявляли, что российские миротворцы помогли не допустить начала военных конфликтов в Приднестровье, которые могли дестабилизировать ситуацию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Россия выступает за проведение переговоров по ситуации в Приднестровье и готова выступить их посредником и гарантом. В Конгрессе США потребовали от России вывести войска из Приднестровья, сообщает «Царьград».

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