Россияне стали больше доверять Путину

Россияне стали больше доверять президенту страны Владимиру Путину. Месяц назад уровень доверия составлял 78%, сейчас он повысился до 82%. Об этом сообщили в Фонде Общественного мнения (ФОМ). В свою очередь, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также представил результаты опроса за период с 11 по 17 ноября и выделил, что президенту доверяют 78,8% респондентов.
«Президенту России Владимиру Путину доверяют 82% опрошенных россиян», — передает РАПСИ, ссылаясь на сообщение Фонда. На сайте ФОМ в начале месяца отмечалось, что уровень доверия составлял 79%. А из статистики ВЦИОМ следует, что президенту доверяют 78,8% респондентов (данные за период с 11 по 17 ноября).
Также зафиксированы изменения в оценках деятельности других высших должностных лиц страны. У премьер-министра Михаила Мишустина уровня доверия вырос до 61,4%.
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Россияне стали больше доверять президенту страны Владимиру Путину. Месяц назад уровень доверия составлял 78%, сейчас он повысился до 82%. Об этом сообщили в Фонде Общественного мнения (ФОМ). В свою очередь, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также представил результаты опроса за период с 11 по 17 ноября и выделил, что президенту доверяют 78,8% респондентов. «Президенту России Владимиру Путину доверяют 82% опрошенных россиян», — передает РАПСИ, ссылаясь на сообщение Фонда. На сайте ФОМ в начале месяца отмечалось, что уровень доверия составлял 79%. А из статистики ВЦИОМ следует, что президенту доверяют 78,8% респондентов (данные за период с 11 по 17 ноября). Также зафиксированы изменения в оценках деятельности других высших должностных лиц страны. У премьер-министра Михаила Мишустина уровня доверия вырос до 61,4%.