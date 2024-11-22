В США признались, что защититься от «Орешника» будет сложно

Перехватить новейшую ракету «Орешник», произведенную в России, будет крайне сложно. Оружие атакует цели со скоростью до 3 километров в секунду, а средств, которые могли бы ему противодействовать, пока нет. Об этом рассказал директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Том Карако.
«Если это действительно боеголовка РГЧ ИН, то это будет чрезвычайно сложная задача — поразить несколько целей, если они летят очень быстро», — рассказал он. Слова аналитика передает американский портал Defense One.
Военные РФ впервые ударили ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по целям на Украине. О том, что испытания новейшей системы средней дальности «Орешник» прошли успешно, сообщил 21 ноября президент России Владимир Путин.
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