В США признались, что защититься от «Орешника» будет сложно

Defense One: защититься от российской ракеты «Орешник» будет сложно
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Накануне президент России заявил о безъядерном гиперзвуковом оснащении по одному из объектов украинского ОПК в Днепре
Накануне президент России заявил о безъядерном гиперзвуковом оснащении по одному из объектов украинского ОПК в Днепре Фото:

Перехватить новейшую ракету «Орешник», произведенную в России, будет крайне сложно. Оружие атакует цели со скоростью до 3 километров в секунду, а средств, которые могли бы ему противодействовать, пока нет. Об этом рассказал директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Том Карако.

«Если это действительно боеголовка РГЧ ИН, то это будет чрезвычайно сложная задача — поразить несколько целей, если они летят очень быстро», — рассказал он. Слова аналитика передает американский портал Defense One. 

Военные РФ впервые ударили ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по целям на Украине. О том, что испытания новейшей системы средней дальности «Орешник» прошли успешно, сообщил 21 ноября президент России Владимир Путин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Перехватить новейшую ракету «Орешник», произведенную в России, будет крайне сложно. Оружие атакует цели со скоростью до 3 километров в секунду, а средств, которые могли бы ему противодействовать, пока нет. Об этом рассказал директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Том Карако. «Если это действительно боеголовка РГЧ ИН, то это будет чрезвычайно сложная задача — поразить несколько целей, если они летят очень быстро», — рассказал он. Слова аналитика передает американский портал Defense One.  Военные РФ впервые ударили ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по целям на Украине. О том, что испытания новейшей системы средней дальности «Орешник» прошли успешно, сообщил 21 ноября президент России Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...