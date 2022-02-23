Приехавшие в отель гости имеют признаки офицеров Минобороны России (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

В гостиницу Atlas (бывшая Ramada) в центре Донецка 22 февраля прибыла группа людей численностью до 30 человек с багажом, в котором были упаковки с сухими пайками офицеров Минобороны России. Прибывшие граждане, для которых специально освобождали номера и снимали бронь на шестом этаже отеля, позже переоделись в форму без знаков отличия. Об этом URA.RU сообщили очевидцы и персонал, отметившие высокий статус прибывших.

«Группа мужчин в возрасте 35-40 лет прибыли в отель днем 22 февраля. Их всех поселили вместе на шестом этаже, позже их видели на совещании в конференц-зале, все они были в камуфляже типа „цифра“, который обычно носят российские офицеры. У двоих мужчин постарше были радиостанции. Персонал гостиницы между собой визит называет „Кремль приехал“, но от комментариев отказывается», — рассказал журналисту URA.RU один из очевидцев.

Как удалось выяснить корреспондентам URA.RU, работающим в Донецке, VIP-статус визитеров подтверждают действия администрации отеля. Например, журналистке из Франции пришлось выезжать из номера из-за задержек с подтверждением продления проживания. Сами визитеры, по заметным признакам являющиеся офицерами российского Минобороны, от общения уклонились. В пресс-службу МО РФ агентство направило запрос, на момент публикации ответ не поступил.

Визит VIP-гостей в центральную гостиницу Донецка совпал с признанием Россией 21 февраля независимости республик Донбасса и одобрением Советом Федерации использования вооруженных сил РФ за пределами страны. О признании независимости ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин объявил в ходе видеообращения к нации 21 февраля.

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