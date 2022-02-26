РИА: Зеленский попросил Израиль участия в переговорах с Россией

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский попросил о помощи у израильского премьера Нафтали Беннета Фото:
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Лидер Украины Владимир Зеленский попросил израильского премьера Нафтали Беннета быть посредником в переговорах с Москвой. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН, пишет РИА «Новости».

«Президент Зеленский обратился к премьер-министру Израиля с просьбой стать посредником в переговорах с РФ», — передает УНИАН. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк считает, что возможно обсуждение нейтрального статуса Украины с «внятным пакетом гарантий по безопасности».

Ранее Зеленский выразил готовность переговорить с Москвой. Он считает, что России рано или поздно придется вести переговоры с Киевом. В Кремле заявили, что Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины попросили перенести переговоры на субботу. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что должны произойти, чтобы состоялись переговоры с Украиной.

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Лидер Украины Владимир Зеленский попросил израильского премьера Нафтали Беннета быть посредником в переговорах с Москвой. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН, пишет РИА «Новости». «Президент Зеленский обратился к премьер-министру Израиля с просьбой стать посредником в переговорах с РФ», — передает УНИАН. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк считает, что возможно обсуждение нейтрального статуса Украины с «внятным пакетом гарантий по безопасности». Ранее Зеленский выразил готовность переговорить с Москвой. Он считает, что России рано или поздно придется вести переговоры с Киевом. В Кремле заявили, что Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины попросили перенести переговоры на субботу. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что должны произойти, чтобы состоялись переговоры с Украиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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