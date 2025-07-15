Politico: в НАТО растерялись из-за решения Трампа поставить Киеву оружие

Планы президента США Дональда Трампа по созданию новой схемы поставок американского оружия — в частности, зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, — на Украину через страны НАТО вызвали непонимание среди членов альянса. Об этом написала газета Politicо.
«Пока не ясно, на какой стадии находится планирование этих усилий, и представители министерств обороны [стран НАТО] и союзники выразили некоторую растерянность», — передает газета со ссылкой на источники.
Штатам и альянсу предстоит согласовать ряд вопросов, связанных с поставками. Кроме того, передача некоторых видов оружия может быть осложнена задержками в производстве.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал важность как можно более оперативной поставки ЗРК Patriot Киеву. Однако министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что передача этих систем даже после достижения соответствующего соглашения со Штатами может занять несколько месяцев.
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