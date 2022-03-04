ТЦ ищут партнеров в Турции и Китае на замену европейским маркам

Шакиров: ТЦ ищут турецких и китайских партнеров на замену европейским Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В российских торговых центрах готовы заменить магазины американских и европейских брендов на турецкие и китайские. Об этом сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

«На фоне закрытий магазинов иностранных брендов отечественные торговые центры начали искать новых партнеров. Вместо европейских и американских торговых марок в ТЦ могут появится турецкие и китайские», — сообщил «Известиям» Булат Шакиров. По его словам, 2 марта организация провела совещание с 80 управляющими ТЦ, где было принято решение подготовиться к худшему сценарию.

Эксперт сообщил, что при самом негативном развитии событий уровень освободившихся в ТЦ площадей достигнет 30-40%. Шакиров заключил, что их придется заполнять иностранными партнерами. В связи с этим представители союза уже отправились в Турцию — на сегодняшний день там находится около 200 брендов, которые вероятнее всего смогут заинтересовать россиян.

Ранее стало известно, что шведская розничная сеть H&M Group временно приостановила продажи в России в связи с проведением военной спецоперации России на Украине. Чуть раньше о подобном решении сообщили представители американской корпорации Apple. 3 марта стало известно, что шведская компания IKEA закрывается предварительно на 3 месяца.

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