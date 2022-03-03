Проверка, вероятно, связана с грядущим вступлением в силу нового федерального закона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С сотрудников мэрии Екатеринбурга начали собирать информацию о наличии у них двойного гражданства. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти.

«Обработкой данных занимается кадровый департамент. Насколько я понимаю, это касается всех сотрудников мэрии и районных администраций», — поделился собеседник. При этом два других чиновника и в пресс-службе мэрии сказали корреспонденту URA.RU, что к ним с подобными вопросами пока не обращались.

Ранее URA.RU сообщало, что аналогичная проверка проходит в областном правительстве. Руководителям администраций других свердловских городов распоряжение, судя по всему, еще не поступило, следует из слов еще одного источника агентства.

В ноябре 2021 года президент РФ Владимир Путин внес проект закона о запрете на двойное гражданство для госслужащих, муниципальных чиновников и военных. За сокрытие иностранного паспорта будут лишать должности. Согласно решению Госдумы, мера начнет действовать с 1 января 2023 года.