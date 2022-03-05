Работодатель имеет право урезать сотруднику зарплату в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, например, введения масштабных экономических санкций. Об этом сообщила основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова.
«Работодатель имеет право снижать заработную плату сотрудников, если это обусловлено форс-мажорными обстоятельствами — например, введением локдауна из-за пандемии или введением санкций, напрямую затрагивающих рабочий процесс. В случае сокращения заработной платы сотрудник имеет право получения всех выплат за отработанный срок, рассчитанный с учетом старой зарплаты», — сказала Гукова в интервью «Известиям».
Юрист отметила, что если сотрудник решит уволится из-за сокращения зарплаты, у него есть право получить выходное пособие. Гукова подчеркнула, что работодатель также имеет право уволить сотрудника в случае необходимости резкого сокращения рабочих мест, однако работнику должны сообщить об этом минимум за два месяца.
Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Первые дни спецоперации показали прямо противоположное отношение к гражданскому населению со стороны российского спецконтингента и вооруженных сил Украины. Российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.
Работодатель имеет право урезать сотруднику зарплату в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, например, введения масштабных экономических санкций. Об этом сообщила основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова. «Работодатель имеет право снижать заработную плату сотрудников, если это обусловлено форс-мажорными обстоятельствами — например, введением локдауна из-за пандемии или введением санкций, напрямую затрагивающих рабочий процесс. В случае сокращения заработной платы сотрудник имеет право получения всех выплат за отработанный срок, рассчитанный с учетом старой зарплаты», — сказала Гукова в интервью «Известиям». Юрист отметила, что если сотрудник решит уволится из-за сокращения зарплаты, у него есть право получить выходное пособие. Гукова подчеркнула, что работодатель также имеет право уволить сотрудника в случае необходимости резкого сокращения рабочих мест, однако работнику должны сообщить об этом минимум за два месяца. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Первые дни спецоперации показали прямо противоположное отношение к гражданскому населению со стороны российского спецконтингента и вооруженных сил Украины. Российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. После начала спецоперации США и Евросоюз ввели против России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Президент США Джо Байден сообщил, что новые санкции коснутся космической программы России.