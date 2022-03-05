Юрист: работодатель вправе сократить зарплату из-за санкций

Масштабные экономические санкции могут быть основанием для сокращения зарплаты, считает Ирина Гукова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Работодатель имеет право урезать сотруднику зарплату в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, например, введения масштабных экономических санкций. Об этом сообщила основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова.

«Работодатель имеет право снижать заработную плату сотрудников, если это обусловлено форс-мажорными обстоятельствами — например, введением локдауна из-за пандемии или введением санкций, напрямую затрагивающих рабочий процесс. В случае сокращения заработной платы сотрудник имеет право получения всех выплат за отработанный срок, рассчитанный с учетом старой зарплаты», — сказала Гукова в интервью «Известиям».

Юрист отметила, что если сотрудник решит уволится из-за сокращения зарплаты, у него есть право получить выходное пособие. Гукова подчеркнула, что работодатель также имеет право уволить сотрудника в случае необходимости резкого сокращения рабочих мест, однако работнику должны сообщить об этом минимум за два месяца.

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