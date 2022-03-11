Клишас: пользователей Meta не приравняют к экстремистам

11 марта 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

Пользователей, которые продолжат общение на платформах Meta, не приравняют к экстремистам, сообщил Клишас Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас сказал, что пользователей соцсетей корпорации Meta не приравняют к экстремистам в случае, если сама компания получит такой статус. Подразумеваются пользователи, которые продолжают общение на платформах компании. Об этом Клишас сообщил «Подъему». На вопрос о том, будут ли владельцы аккаунтов в соцсетях Facebook и instagram, а также те, кто продолжает общение на платформах компании, несмотря на блокировки, считаться экстремистами сенатор ответил: «Нет. Не будут». Известно, что в отношении Meta правоохранительные органы России возбудили уголовное дело. Ранее сообщалось, что в ближайшее время в России заблокируют все сервисы компании Meta. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский. До этого представитель корпорации сообщил, что она отменит требования по недопустимости публикации призывов к агрессии в отношении российских военных. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас сказал, что пользователей соцсетей корпорации Meta не приравняют к экстремистам в случае, если сама компания получит такой статус. Подразумеваются пользователи, которые продолжают общение на платформах компании. Об этом Клишас сообщил «Подъему». На вопрос о том, будут ли владельцы аккаунтов в соцсетях Facebook и instagram, а также те, кто продолжает общение на платформах компании, несмотря на блокировки, считаться экстремистами сенатор ответил: «Нет. Не будут». Известно, что в отношении Meta правоохранительные органы России возбудили уголовное дело. Ранее сообщалось, что в ближайшее время в России заблокируют все сервисы компании Meta. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский. До этого представитель корпорации сообщил, что она отменит требования по недопустимости публикации призывов к агрессии в отношении российских военных.