Клишас: пользователей Meta не приравняют к экстремистам

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Пользователей, которые продолжат общение на платформах Meta, не приравняют к экстремистам, сообщил Клишас Фото:
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Глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас сказал, что пользователей соцсетей корпорации Meta не приравняют к экстремистам в случае, если сама компания получит такой статус. Подразумеваются пользователи, которые продолжают общение на платформах компании. Об этом Клишас сообщил «Подъему».

На вопрос о том, будут ли владельцы аккаунтов в соцсетях Facebook и instagram, а также те, кто продолжает общение на платформах компании, несмотря на блокировки, считаться экстремистами сенатор ответил: «Нет. Не будут». Известно, что в отношении Meta правоохранительные органы России возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в России заблокируют все сервисы компании Meta. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский. До этого представитель корпорации сообщил, что она отменит требования по недопустимости публикации призывов к агрессии в отношении российских военных.

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Глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас сказал, что пользователей соцсетей корпорации Meta не приравняют к экстремистам в случае, если сама компания получит такой статус. Подразумеваются пользователи, которые продолжают общение на платформах компании. Об этом Клишас сообщил «Подъему». На вопрос о том, будут ли владельцы аккаунтов в соцсетях Facebook и instagram, а также те, кто продолжает общение на платформах компании, несмотря на блокировки, считаться экстремистами сенатор ответил: «Нет. Не будут». Известно, что в отношении Meta правоохранительные органы России возбудили уголовное дело. Ранее сообщалось, что в ближайшее время в России заблокируют все сервисы компании Meta. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский. До этого представитель корпорации сообщил, что она отменит требования по недопустимости публикации призывов к агрессии в отношении российских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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