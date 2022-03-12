Россия заинтересовалась газопроводом для талибов

12 марта 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Россия может принять участие в строительстве газопровода ТАПИ, заявил Александр Блохин Фото: Александр Мамаев © URA.RU Россия заинтересована в проекте газопровода ТАПИ, который будет проходить через Туркмению, Пакистан, Индию и Афганистан, где власть захватили боевики «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом заявил посол РФ в Ашхабаде Александр Блохин. «Строительство этого газопровода никак не ущемляет интересы Российской Федерации. На территорию Туркменистана, где трубопровод уже проложен, трубы поставляли наши российские компании — это был проект на 300 млн долларов. В данной ситуации талибы публично заявили о том, что они поддержат этот трубопровод и готовы обеспечить его безопасность», — сказал Блохин в интервью ТАСС. Посол отметил, что газопровод мог бы дать Афганистану много полезного. «Это развитие экономики и так далее. Наконец, этот трубопровод, кроме всего прочего, принес бы Афганистану солидные поступления в бюджет и рабочие места. Так что с точки зрения талибов — они позитивно к этому относятся», — заключил Блохин. Реализация проекта ТАПИ ведется с 2015 года. Его общая стоимость превышает 10 млрд долларов. Одна из главных целей газопровода — соединить Центральную и Южную Азию. В 2018 году реализация проекта была приостановлена после того, как в Афганистане убили экспертов, которые осматривали место строительства газопровода, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия заинтересована в проекте газопровода ТАПИ, который будет проходить через Туркмению, Пакистан, Индию и Афганистан, где власть захватили боевики «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом заявил посол РФ в Ашхабаде Александр Блохин. «Строительство этого газопровода никак не ущемляет интересы Российской Федерации. На территорию Туркменистана, где трубопровод уже проложен, трубы поставляли наши российские компании — это был проект на 300 млн долларов. В данной ситуации талибы публично заявили о том, что они поддержат этот трубопровод и готовы обеспечить его безопасность», — сказал Блохин в интервью ТАСС. Посол отметил, что газопровод мог бы дать Афганистану много полезного. «Это развитие экономики и так далее. Наконец, этот трубопровод, кроме всего прочего, принес бы Афганистану солидные поступления в бюджет и рабочие места. Так что с точки зрения талибов — они позитивно к этому относятся», — заключил Блохин. Реализация проекта ТАПИ ведется с 2015 года. Его общая стоимость превышает 10 млрд долларов. Одна из главных целей газопровода — соединить Центральную и Южную Азию. В 2018 году реализация проекта была приостановлена после того, как в Афганистане убили экспертов, которые осматривали место строительства газопровода, пишет RT.