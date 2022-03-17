Минтруд РФ упростит использование маткапитала на образование

Министерство труда РФ предложило упростить использование маткапитала на образование для оплаты детских садов и других образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Информация об этом появилась на официальном сайте Минтруда России.
«Оплатить услуги за счет средств маткапитала можно будет только у ИП, которые имеют соответствующий разрешающий документ — лицензию на право осуществления образовательной деятельности на территории РФ. Речь идет о ИП, которые при организации своих обучающих программ не выступают преподавателями самостоятельно, а привлекают штат специалистов. Согласно новым правилам исключение составляют только те ИП, где физическое лицо — это организатор и педагог в одной роли», — говорится в сообщении.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина анонсировала новые льготы семьям с детьми. Она отметила, что для поддержки семей, где дети долгое время не могут получить место в муниципальном детском саду, государство планирует начать финансировать частные садики, чтобы цена на пребывание там снизилась. Данный законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в весеннюю сессию.
Министерство труда РФ предложило упростить использование маткапитала на образование для оплаты детских садов и других образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Информация об этом появилась на официальном сайте Минтруда России. «Оплатить услуги за счет средств маткапитала можно будет только у ИП, которые имеют соответствующий разрешающий документ — лицензию на право осуществления образовательной деятельности на территории РФ. Речь идет о ИП, которые при организации своих обучающих программ не выступают преподавателями самостоятельно, а привлекают штат специалистов. Согласно новым правилам исключение составляют только те ИП, где физическое лицо — это организатор и педагог в одной роли», — говорится в сообщении. Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина анонсировала новые льготы семьям с детьми. Она отметила, что для поддержки семей, где дети долгое время не могут получить место в муниципальном детском саду, государство планирует начать финансировать частные садики, чтобы цена на пребывание там снизилась. Данный законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в весеннюю сессию.