17 марта 2022

Минтруд РФ упростит использование маткапитала на образование

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Решение Минтруда РФ позволит родителям оплачивать образование детей в частных детсадах Фото:
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Министерство труда РФ предложило упростить использование маткапитала на образование для оплаты детских садов и других образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Информация об этом появилась на официальном сайте Минтруда России.

«Оплатить услуги за счет средств маткапитала можно будет только у ИП, которые имеют соответствующий разрешающий документ — лицензию на право осуществления образовательной деятельности на территории РФ. Речь идет о ИП, которые при организации своих обучающих программ не выступают преподавателями самостоятельно, а привлекают штат специалистов. Согласно новым правилам исключение составляют только те ИП, где физическое лицо — это организатор и педагог в одной роли», — говорится в сообщении.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина анонсировала новые льготы семьям с детьми. Она отметила, что для поддержки семей, где дети долгое время не могут получить место в муниципальном детском саду, государство планирует начать финансировать частные садики, чтобы цена на пребывание там снизилась. Данный законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в весеннюю сессию.

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Министерство труда РФ предложило упростить использование маткапитала на образование для оплаты детских садов и других образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Информация об этом появилась на официальном сайте Минтруда России. «Оплатить услуги за счет средств маткапитала можно будет только у ИП, которые имеют соответствующий разрешающий документ — лицензию на право осуществления образовательной деятельности на территории РФ. Речь идет о ИП, которые при организации своих обучающих программ не выступают преподавателями самостоятельно, а привлекают штат специалистов. Согласно новым правилам исключение составляют только те ИП, где физическое лицо — это организатор и педагог в одной роли», — говорится в сообщении. Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина анонсировала новые льготы семьям с детьми. Она отметила, что для поддержки семей, где дети долгое время не могут получить место в муниципальном детском саду, государство планирует начать финансировать частные садики, чтобы цена на пребывание там снизилась. Данный законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в весеннюю сессию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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