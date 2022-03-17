Узбекистан отказался признавать ДНР и ЛНР

17 марта 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Узбекистан выступает за дипломатическое урегулирование конфликта РФ и Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Узбекистан не признал независимость Донецкой и Луганской Народных республик. Как сообщил на пленарном заседании сената страны министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, Узабекистан продолжает взаимовыгодное сотрудничество с РФ и Украиной и выступает за поиск мирного решения конфликта. «В свою очередь, Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем Донецкую и Луганскую народные республики», — сообщил Абдулазиз Камилов. С Украиной Узбекистан сотрудничает по многим направлениям. товарооборот между странами в 2021 году превысил 704 миллиона долларов. Также было отмечено, что РФ является ведущим торговым партнером и союзником. Узбекистан выступает за поиск мирного решения и урегулирование конфликта при помощи дипломатии. Россия начала 24 февраля спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная цель, как заявлял российский лидер Владимир Путин, прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и украинских националистов, а не оккупация страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Узбекистан не признал независимость Донецкой и Луганской Народных республик. Как сообщил на пленарном заседании сената страны министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, Узабекистан продолжает взаимовыгодное сотрудничество с РФ и Украиной и выступает за поиск мирного решения конфликта. «В свою очередь, Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем Донецкую и Луганскую народные республики», — сообщил Абдулазиз Камилов. С Украиной Узбекистан сотрудничает по многим направлениям. товарооборот между странами в 2021 году превысил 704 миллиона долларов. Также было отмечено, что РФ является ведущим торговым партнером и союзником. Узбекистан выступает за поиск мирного решения и урегулирование конфликта при помощи дипломатии. Россия начала 24 февраля спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная цель, как заявлял российский лидер Владимир Путин, прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и украинских националистов, а не оккупация страны.