17 марта 2022

Узбекистан отказался признавать ДНР и ЛНР

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Автопробег, посвященный признанию ЛДНР. Москва, флаг днр, автопробег, лнр, российские флаги
Узбекистан выступает за дипломатическое урегулирование конфликта РФ и Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Узбекистан не признал независимость Донецкой и Луганской Народных республик. Как сообщил на пленарном заседании сената страны министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, Узабекистан продолжает взаимовыгодное сотрудничество с РФ и Украиной и выступает за поиск мирного решения конфликта.

«В свою очередь, Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем Донецкую и Луганскую народные республики», — сообщил Абдулазиз Камилов.

С Украиной Узбекистан сотрудничает по многим направлениям. товарооборот между странами в 2021 году превысил 704 миллиона долларов. Также было отмечено, что РФ является ведущим торговым партнером и союзником. Узбекистан выступает за поиск мирного решения и урегулирование конфликта при помощи дипломатии.

Россия начала 24 февраля спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная цель, как заявлял российский лидер Владимир Путин, прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и украинских националистов, а не оккупация страны.

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Узбекистан не признал независимость Донецкой и Луганской Народных республик. Как сообщил на пленарном заседании сената страны министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, Узабекистан продолжает взаимовыгодное сотрудничество с РФ и Украиной и выступает за поиск мирного решения конфликта. «В свою очередь, Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем Донецкую и Луганскую народные республики», — сообщил Абдулазиз Камилов. С Украиной Узбекистан сотрудничает по многим направлениям. товарооборот между странами в 2021 году превысил 704 миллиона долларов. Также было отмечено, что РФ является ведущим торговым партнером и союзником. Узбекистан выступает за поиск мирного решения и урегулирование конфликта при помощи дипломатии. Россия начала 24 февраля спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная цель, как заявлял российский лидер Владимир Путин, прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и украинских националистов, а не оккупация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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