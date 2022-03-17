Родные и близкие пришли проводить Вячеслава Зуева в последний путь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми простились с 25-летним Вячеславом Зуевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Проводить пермяка в последний путь пришли близкие и родные, друзья и знакомые. Корреспондент URA.RU пообщался с ними на Северном кладбище, где похоронили Вячеслава.

«Вячеслав проходил контрактную службу в мотострелковом полку, в части, расположенной под Екатеринбургом, — рассказал Антон Новиков, друг погибшего. — После срочной службы он вернулся в Пермь, пытался найти здесь работу, но в итоге решил пойти по стопам деда, стал военным. В декабре он приехал в Пермь, в отпуск. Не хотел обратно уезжать, как чувствовал что-то».

Друзья Вячеслава Зуева вспоминают, как за несколько дней до своей смерти он позвонил им и сказал, как он всех любит. 24 февраля пермяк отправил сообщение, в котором написал, что находится недалеко от белорусско-украинской границы. После этого связь с ним пропала. «А 11 марта нам сообщили о его смерти», — сказала Татьяна Новикова.

«Слава воспитывался дедушкой и бабушкой (мать его трагически погибла, а отец не жил с ними), — вспоминает соседка Тамара Александровна. — Они рядом со мной дачу купили 20 лет назад, и я ни разу не видела, чтобы [бабушка] Августа Гавриловна когда-то приезжала без Славы. Он шустрый очень был, добрый. Закончил техникум в Кудымкаре, получил специальность водителя. Дед его был военным, служил в Монголии, Грузии, Чечню прошел. И Слава всегда хотел быть на него похожим, он и в армию-то пошел из-за этого».

Мария и Дарьяна были соседками погибшего. По их словам, Вячеслав ценил, уважал и часто помогал своим друзьям. «Он очень солнечный был, ценил в людях доброту. Всегда поддерживал и говорил нужные слова. Я очень рада, что дружила с человеком, который боролся за наши жизни», — рассказала Мария. Она добавила, что у погибшего была девушка. Этим летом они планировали сыграть свадьбу. Вячеслава Зуева похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище Перми, рядом со своим дедом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на территории Украины. Он пояснял, что основные причины ее начала — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины, разработка ею ядерного оружия.

О смерти Вячеслава Зуева родные узнали 11 марта Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Проститься с погибшим пришли не только родные, но и те, кто был близко с ним знаком Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Близкие Вячеслава до сих пор не могут поверить в то, что его больше нет в живых Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Подруги Вячеслава рассказали, что он всегда старался помогать друзьям Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермяка похоронили со всеми воинскими почестями Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Вячеслав Зуев похоронен рядом со своим дедом, бывшим военным Николаем Зубовым Фото: Сергей Русанов © URA.RU

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