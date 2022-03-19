19 марта 2022
18 марта 2022
17 марта 2022

На трассе М-5 встали фуры из-за снегопада. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, транспорт, зима, большегруз, фура, грузовик, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
Из-за погодных условий движение на трассе затруднено (фото из архива) Фото:

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области 21 марта образовалась пробка. Как написали водители в социальных сетях, из-за снега большегрузы не могут подняться в гору, и собирают за собой целый ряд автомобилей.

«После Миасса в сторону Уфы фуры буксуют. Стоим», написал Святослав Т. В группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте».

Пользователь Руслан Ч. Написал, что в районе Бакала более 30-ти тяжелых стоят на подъем в сторону Уфы. Снег, по словам пользователя, идет более чем уверенно. Местами видимость не более 70 м.

URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД области. Там ответили, что у них пока нет сведений по ситуации на трассе.

Снежный буран обрушился на область утром 21 марта. В Челябинске с утра был шквальный ветер со снегом. Согласно прогнозу областного гидрометцентра, 21 марта в отдельных районах на дорогах возникнет гололедица, в горах она будет сильной.

Из-за снега движение по трассе затруднено
Фото:

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На федеральной трассе М-5 в Челябинской области 21 марта образовалась пробка. Как написали водители в социальных сетях, из-за снега большегрузы не могут подняться в гору, и собирают за собой целый ряд автомобилей. «После Миасса в сторону Уфы фуры буксуют. Стоим», написал Святослав Т. В группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте». Пользователь Руслан Ч. Написал, что в районе Бакала более 30-ти тяжелых стоят на подъем в сторону Уфы. Снег, по словам пользователя, идет более чем уверенно. Местами видимость не более 70 м. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД области. Там ответили, что у них пока нет сведений по ситуации на трассе. Снежный буран обрушился на область утром 21 марта. В Челябинске с утра был шквальный ветер со снегом. Согласно прогнозу областного гидрометцентра, 21 марта в отдельных районах на дорогах возникнет гололедица, в горах она будет сильной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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