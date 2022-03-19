Из-за погодных условий движение на трассе затруднено (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области 21 марта образовалась пробка. Как написали водители в социальных сетях, из-за снега большегрузы не могут подняться в гору, и собирают за собой целый ряд автомобилей.

«После Миасса в сторону Уфы фуры буксуют. Стоим», написал Святослав Т. В группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте».

Пользователь Руслан Ч. Написал, что в районе Бакала более 30-ти тяжелых стоят на подъем в сторону Уфы. Снег, по словам пользователя, идет более чем уверенно. Местами видимость не более 70 м.

URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД области. Там ответили, что у них пока нет сведений по ситуации на трассе.

Снежный буран обрушился на область утром 21 марта. В Челябинске с утра был шквальный ветер со снегом. Согласно прогнозу областного гидрометцентра, 21 марта в отдельных районах на дорогах возникнет гололедица, в горах она будет сильной.

Из-за снега движение по трассе затруднено Фото: Святослав Тюренков в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте»