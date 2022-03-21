Компания вице-спикера заксо требует с мэрии Екатеринбурга 12 млн

Армен Карапетян отрицает, что сейчас погружен в дела «Строймеханизации» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Строймеханизация», которую связывают с вице-спикером заксобрания Арменом Карапетяном (сам он категорически отрицает причастность), просит взыскать с мэрии Екатеринбурга (в лице МКУ «Городское благоустройство») 12 миллионов рублей. Соответствующий иск поступил в свердловский арбитраж.

«Суд, <…> ознакомившись с исковым заявлением <…> о взыскании задолженности в размере 10483264 руб. 61 коп., неустойки в размере 1586467 руб. 38 коп., с продолжением начисления неустойки начиная с 05.03.2022 г. до фактической оплаты задолженности, руководствуясь ст. 127, 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил: исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в определении, размещенном на сайте инстанции.

Вероятно, этот иск — продолжение давнего спора «Строймеханизации» с мэрией. В июне 2021-го МКУ объявило, что отказывается от услуг «Строймеханизации», ремонтировавшей десять дорог. Основанием для расторжения контракта на 180 миллионов рублей был указан провал сроков. К тому моменту «Строймеханизация» уже потратила на работы порядка 10 млн. Впоследствии по ходатайству чиновников УФАС внесло ее в список недобросовестных подрядчиков. А незавершенные объекты стали настоящей проблемой для горожан: раскопанные участки затрудняли движение. Доделывало их ООО «ГУДСР», совладелец которого — промэрский депутат гордумы Павел Пустозеров.

В дальнейшем «Строймеханизация» через суд доказала, что контракт был расторгнут незаконно. Считается, что победа в суде нужна была «Строймеханизации», чтобы покинуть «черный список» УФАС и вернуться на рынок дорожных работ.

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