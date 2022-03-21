Кадыров обратился к украинским властям и неонацистам в стихах. Видео

22 марта 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Кадыров пригрозил неонацистам расправой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прочитал стихотворение, обращаясь к украинским властям, а также журналистам и националистам. Видеообращение глава Чечни выложил в своем telegram-канале. «Им не нравится, артистам, мой большой и мощный „дон“. Побежали все, как крысы, Гончаренко и Гордон. Не спешите к вашим ляхам за спасительный кордон. Научу вас дивной песенке „Динь-дон“. И до вас, монтеры фейков, даст Всевышний, доберусь. Арестович, Шустер, Фейгин, Цимбалюк — брехливый гусь», — сказал Кадыров. Также глава Чечни пригрозил украинским радикалам расправой. «К вам особо обращаюсь — к вам приду как страшный сон. На арканах до Ростова потащу на пузе дон. Вижу вас под микроскопом, попадетесь мне, мальки. Я вас всех вонючим скопом по этапам в Соловки», — заявил политик в видеообращении. Ранее Кадыров заявил, что украинским националистам следует добровольно сдать оружие и принять заслуженное наказание. В противном случае он пригрозил им карательными мерами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прочитал стихотворение, обращаясь к украинским властям, а также журналистам и националистам. Видеообращение глава Чечни выложил в своем telegram-канале. «Им не нравится, артистам, мой большой и мощный „дон“. Побежали все, как крысы, Гончаренко и Гордон. Не спешите к вашим ляхам за спасительный кордон. Научу вас дивной песенке „Динь-дон“. И до вас, монтеры фейков, даст Всевышний, доберусь. Арестович, Шустер, Фейгин, Цимбалюк — брехливый гусь», — сказал Кадыров. Также глава Чечни пригрозил украинским радикалам расправой. «К вам особо обращаюсь — к вам приду как страшный сон. На арканах до Ростова потащу на пузе дон. Вижу вас под микроскопом, попадетесь мне, мальки. Я вас всех вонючим скопом по этапам в Соловки», — заявил политик в видеообращении. Ранее Кадыров заявил, что украинским националистам следует добровольно сдать оружие и принять заслуженное наказание. В противном случае он пригрозил им карательными мерами.