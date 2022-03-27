Захарова раскрыла историю участия США в создании Киевом биооружия

Мария Захарова рассказала, что США сотрудничали с украинскими лабораториями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель ММД РФ Мария Захарова раскрыла хронологию вмешательства США в работу лабораторий на Украине и создания там биологического оружия. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

С 2005 по 2014 годы компания, подрядная назначению федерального агентства Минобороны США по уменьшению угрозы (DTRA), построила на Украине биолаборатории, одна из которых специализировалась на патогенах, которые могли использовать для биотеррористических атак. Сын президента США Джо Байдена Хантер вошел в 2014 году в совет в совет директоров украинской энергетической компании Burisma Holdings, напомнила Захарова в своем telegram-канале. В этом же году Минобороны США начали финансировать украинские компании Global Viral и Metabiota, которые были нацелены на исследование трансграничных инфекций, в том числе в Китае. В 2016 году в Харькове была вспышка свиного гриппа среди военнослужащих, охранявших биолабораторию.

«2016 — вовлечение структуры основателя Global Viral Натана Вольфа — фонда EcoHealth Alliance — в исследования коронавирусов, передающихся летучими мышами в Исследовательском центре в лаборатории в Ухане (Китай). 2019 — начало пандемии COVID-19 в Ухане», — сообщила Захарова.

Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию. В Минобороны РФ сообщали, что на Украине разрабатывали компоненты биологического оружия. Лаборатории, финансируемые США, разрабатывали патогены чумы, холеры и сибирской язвы, отмечали в ведомстве. Это выяснилось во время спецоперации. Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты для биологических исследований и она обеспокоена, что РФ может получить над ними контроль, передает «Царьград».

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