Захарова назвала КНДР друзьями России после доклада Герасимова о Курской области

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Захарова назвала КНДР друзьями РФ
Захарова назвала КНДР друзьями РФ Фото:
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала КНДР друзьями России и заявила, что они никогда не будут забыты. Такое заявление последовало после доклада начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова об освобождении Курской области.

«Герасимов сообщил, что бойцы КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм. Никогда мы не забудем наших друзей», — написал Захарова в своем telegram-канале

Ранее Герасимов сообщил в эфире телеканала «Россия 24» об участии военнослужащих Корейской народной армии в обороне Курской области совместно с российскими войсками. По его словам, северокорейские солдаты проявили высокий уровень профессионализма, а также продемонстрировали мужество и стойкость в ходе совместных оборонительных действий.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала КНДР друзьями России и заявила, что они никогда не будут забыты. Такое заявление последовало после доклада начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова об освобождении Курской области. «Герасимов сообщил, что бойцы КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм. Никогда мы не забудем наших друзей», — написал Захарова в своем telegram-канале.  Ранее Герасимов сообщил в эфире телеканала «Россия 24» об участии военнослужащих Корейской народной армии в обороне Курской области совместно с российскими войсками. По его словам, северокорейские солдаты проявили высокий уровень профессионализма, а также продемонстрировали мужество и стойкость в ходе совместных оборонительных действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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