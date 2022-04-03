«Почта России» оставила свердловские деревни без бумаги

04 апреля 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

В почтовых отделениях перестели продавать подорожавшую бумагу А4 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отделения «Почты России» в деревнях Свердловской области перестали продавать печатную бумагу из-за ее подорожания. Бумагу возвращают на склады, так как ее не покупают. Об этом URA.RU рассказали жители нескольких деревень. «В отделениях почты продают пачку бумаги за 1500 рублей. Конечно ее никто не купит у нас, вот они ее отправляют на склад обратно», — рассказал свердловчанин. В отделении «Почты России» в деревне Починок журналисту URA.RU подтвердили, что подорожавшую бумагу отправляют обратно на склад в Первоуральск. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Почты России». На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что основной поставщик компонентов для изготовления белоснежной бумаги частично покидает рынок РФ. В некоторых магазинах цена офисной бумаги перевалила за 4000 рублей. Из-за высоких цен бюджетные организации начали урезать объем используемой бумаги. Все это связано с санкциями в ответ на российскую спецоперацию на Украине, нацеленную на денацификацию и демилитаризацию, зарубежные компании начали уходить с российского рынка. Заявляя новые санкции против РФ, главы западных стран подчеркивали, что необходимо нанести сильный удар по российской экономике и ее социальной и гуманитарной сферам. Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что санкции были бы введены в любом случае. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Отделения «Почты России» в деревнях Свердловской области перестали продавать печатную бумагу из-за ее подорожания. Бумагу возвращают на склады, так как ее не покупают. Об этом URA.RU рассказали жители нескольких деревень. «В отделениях почты продают пачку бумаги за 1500 рублей. Конечно ее никто не купит у нас, вот они ее отправляют на склад обратно», — рассказал свердловчанин. В отделении «Почты России» в деревне Починок журналисту URA.RU подтвердили, что подорожавшую бумагу отправляют обратно на склад в Первоуральск. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Почты России». На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что основной поставщик компонентов для изготовления белоснежной бумаги частично покидает рынок РФ. В некоторых магазинах цена офисной бумаги перевалила за 4000 рублей. Из-за высоких цен бюджетные организации начали урезать объем используемой бумаги. Все это связано с санкциями в ответ на российскую спецоперацию на Украине, нацеленную на денацификацию и демилитаризацию, зарубежные компании начали уходить с российского рынка. Заявляя новые санкции против РФ, главы западных стран подчеркивали, что необходимо нанести сильный удар по российской экономике и ее социальной и гуманитарной сферам. Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что санкции были бы введены в любом случае.